Dieses Privileg brachte den heute 20-jährigen Zimmermann in Sachen Unihockey einige Schritte weiter. Mit einem Lächeln erinnert er sich an diese Zeit. «Ich habe immer auf einem höheren Level trainiert und konnte so bei den Jüngeren meinen Spass haben und ein Tor nach dem andern schiessen.»

Fusion als Chance

Vor zwei Jahren haben der UHC Kaiseraugst und der UHC Fricktal-Stein zu einem Verein, dem UHC Fricktal, fusioniert. Dieser pflegt nun drei Standorte mit drei C-Junioren-Teams. Ein Standort liegt in Stein, einer in Kaiseraugst und einer in Magden. «Dank der Fusion hat es in Magden ein C-Junioren-Team gegeben. Weil ich aus der Nähe komme, haben sie mich als Trainer angefragt. Ich habe mich natürlich dazu entschlossen, das Amt zu übernehmen.» Zusammen mit einem Teamkollegen und seiner Freundin leitet Itin dieses C-Junioren-Team seit zwei Jahren.

Am Standort Magden gibt es ausserdem ein U16-Nachwuchsteam. Der Baselländler spielt mit dem Gedanken, dort Trainer zu werden. Vor allem, weil die U16-Junioren, im Gegensatz zu den C-Junioren, auf dem Grossfeld spielen, was für Itin einen gewissen Reiz ausmacht. Voll aufs Traineramt möchte er sich aber nicht konzentrieren. Lieber widmet er seine Zeit seiner eigenen Karriere auf statt neben dem Feld. Sein Ziel ist es, zum Stammkader des ersten Teams zu gehören und mit diesem Team möglichst lange in der Ersten Liga zu bleiben.