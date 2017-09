Wie genau es passiert ist, hat nicht einmal FCB-Trainer Raphael Wicky (40) mitgekriegt. Die Verletzung von Ricky van Wolfswinkel (28) ging im Rausch des überragenden 5:0 gegen Benfica völlig unter. Die Konsequenzen aber sind gravierend: Der Holländer erleidet knappe fünf Minuten vor dem Schlusspfiff einen Bruch des rechten Mittelfussknochens. Er wird mehrere Wochen ausfallen. Damit verliert der FCB seinen Torgaranten, den Mann, der 7 von insgesamt 14 Meisterschaftstoren erzielt hat. «Logisch ist es ein kleiner Schock für uns, dass wir unseren Torjäger verlieren», sagt Wicky zum Ausfall des Liga-Topskorers.

Nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Matías Delgado fällt nun also der nächste Leistungsträger beim FCB aus. Der Mann, in dessen Schatten die jungen Stürmer hätten reifen sollen. «Er ist auch neben dem Platz ein extrem wichtiger Spieler für uns. Seine Erfahrung wird uns fehlen», sagt Wicky. Ob der FCB wie beim Rücktritt von Delgado untätig bleibt, ist offen. Bis am Montag könnten die Basler noch einen Spieler verpflichten – aber nur einen aus der Schweiz oder einen Spieler ohne Vertrag.

Juric oder Zoua?

Wenn man davon ausgeht, dass dieser Mann nicht einfach ein Mitläufer sein soll, sondern einer mit einer gewissen Routine und einer gewissen Treffsicherheit, kommen aus der heimischen Liga eigentlich nur zwei infrage: Tomi Juric (26) vom FC Luzern und Francesco Margiotta (24) vom FC Lausanne. Juric war schon Thema, als man Itten vom FCL zurückholte. Er hat in acht Spielen vier Tore erzielt. Margiotta dagegen weist eine leicht bessere Quote auf, schoss fünf Tore in neun Partien.