In Murten standen am Seetriathlon bei kühler und nasser Witterung weitere Wildcats am Start. David Martin, der 19-jährige Neuseeländer, der mit den Wildcats in Basel trainiert, kam in seiner Alterskategorie auf den super zweiten Platz. Sein jüngerer Bruder und sein Vater, die aus Neuseeland angereist waren, nahmen ebenfalls erfolgreich teil. Sein Bruder und sein Vater siegte in ihren Alterskategorien. Zudem fand das Regio Cup Finale 2017 in Schöftland statt.