Er wirkt etwas gar schmächtig, der junge Mann, der an der Mustermesse Basel als jüngster FCB-Transfer präsentiert wird. Aber Luca Boller braucht auch nicht schnelle Beine oder magische Füsse, er hat schnelle Finger.

Der 22-jährige Zürcher gewann 2014 die bisher einzige Schweizer Meisterschaft im Videospiel «Fifa» – und per sofort ist er erster E-Sportler des FC Basel. Einen Tag pro Woche wird er fürs Zocken bezahlt, vier Tage arbeitet er auf seinem Beruf und bildet sich weiter.

Umtriebiger Marketingchef

Es ist das Werk von Marketingchef Martin Blaser. Der Berner verlässt den FCB in den kommenden Monaten, wird Managing Director bei Infront-Ringier. In seinen vier Jahren beim FCB war er äusserst aktiv. Catering, Hospitality, bargeldloses Zahlen, Kinder-Trainingscamps, Golfturniere, Frauen-Fussball – kaum etwas blieb, wie es war.

Und jetzt also geht Basels Online-Offensive in die nächste Runde. Blaser präsentiert den besten Fifa-Gamer des Landes. Trikot-Nummer 77, LuBo. Die vier Hauptsponsoren waren sofort angetan von der Idee.

Preisgeld in Millionenhöhe

E-Sport – das ist Zukunft. Schon heute fliessen Millionen von Sponsoren-Franken in den virtuellen Sport. Wachstum garantiert. Blaser nennt als Beispiel ein Turnier in Seattle. Preisgeld 22 Millionen Dollar. Das seines Wissens höchstdotierte Golfturnier schütte 10 Millionen aus. Das sind die Dimensionen. Allerdings sind das andere Games, Ego-Shooter, Fantasy-Spiele. Bei den Baller-Spielen will sich der FCB bewusst raushalten. Man konzentriert sich auf Fussball. Das hat die Klubführung entschieden.

Und da ist der Markt kleiner. Gerade in der Schweiz. Blaser sagt: «Wenn wir irgendwann ein Turnier veranstalten sollten mit einem Preisgeld von 15 000 bis 20 000 Franken, wären wir klar die Nummer 1.» Aber das Potenzial liegt vor allem im Bereich der Bekanntmachung, der FCB kann eine neue Zielgruppe anvisieren, Leute erreichen, die sonst nicht in Kontakt kommen mit dem Klub.