Nico Mohler aus Oberwil ist einer der erfolgreichsten Schweizer Tischtennisspieler überhaupt, insgesamt 16-facher Schweizermeister (in verschiedenen Kategorien) und aktueller Vize-Schweizermeister im Herren Einzel.

Er nahm insgesamt an sieben Weltmeisterschaften teil. Dajana Kovac ist eine junge deutsche Spielerin, welche in Süddeutschland schon tolle Erfolge verbuchen konnte und in der 2. Bundesliga spielt. Seit dieser Saison tritt sie für Rio-Star Muttenz auch in der Damen-NLA an. Die beiden boten über Mittag eine interessante und unterhaltsame Show. Für die Teilnehmenden gab es anschliessend auch die Möglichkeit, ein paar Bälle mit den Profis zu wechseln.

Das Jubiläum lockte 108 Teilnehmende in die Halle, was ein neuer Teilnehmerrekord bedeutete. Der bisherige Rekord war 2015 mit 96 Teilnehmenden. Wiederum kamen die Spielerinnen nicht nur aus der Nordwestschweiz, sondern auch aus den Regionen Zürich, Luzern, Bern und Biel. Erfreulicherweise war dieses Jahr auch der Mädchen- und Frauenanteil höher.

Die Jüngsten kamen zuerst zum Zug

Durch den neu gestalteten Zeitplan kamen am Morgen mit der Serie U11 die Jüngsten zuerst zum Zug. 14 Kinder spielten um die Podestplätze, was erfreulicherweise deutlich mehr waren als im Vorjahr. Zum Schluss stand der Basler Andrija Andric als Sieger fest, der sich vor Gabriel Schnipp aus Uster und Andrea Buttus aus Sissach durchsetzte. Der Titelverteidiger war heute nicht anwesend.