Nach der Ehre als Team Swiss die Schweiz 2015 an der Beachhandball Europameisterschaft in Spanien zu vertreten, können auch zwei Jahre später Spieler von Copaca-Bâle das aktuelle Team Swiss an der Europameisterschaft vom 20.6. – 25.06.2017 in Kroatien verstärken. Mit Benjamin Blumer (19) und Raphael Hofer (25) hat das Team Swiss zwei äusserst talentierte und trotz jungen Jahren sehr erfahrene Beachhandball Spieler aus der Region Basel, die mit Ihren technischen Veranlagungen das Team Swiss in die Viertelfinal pushen können.