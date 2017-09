Bayerns CEO Karl-Heinz Rummenigge hatte schon nach jener Partie gesagt: "Es war eine ganz bittere Niederlage, über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen."

Diese Konsequenzen hat Bayern München bereits am Donnerstagnachmittag in Form eines Trainerwechsels gezogen. "Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidzic und ich Carlo in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unseren Entscheid mitgeteilt", so Rummenigge. Er erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit der FC Bayern seine Ziele für diese Saison erreiche.