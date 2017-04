So gewannen die Bayern gegen die abstiegsbedrohten Wolfsburger sogar noch höher als in der Vorrunde im eigenen Stadion (damals 5:0).

Nach den enttäuschenden letzten anderthalb Wochen mit dem Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid und dem deutschen Cup gegen Borussia Dortmund konnte Carlo Ancelotti nun doch noch jubeln im April. Er ist jetzt nach Italien (Milan), England (Chelsea) und Frankreich (Paris St-Germain) auch in Deutschland Meister geworden.

Der zweite grosse Gewinner des Samstags ist Werder Bremen, das dank dem 2:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin auf einen Europa-League-Platz vorgerückt ist. Von den letzten zehn Spielen hat Werder Bremen acht gewonnen. Seit dem 11. Februar sind die Norddeutschen ungeschlagen - und das nachdem sie nach der Winterpause vier Partien in Serie verloren haben. In den letzten zehn Runden hat Werder zehn Ränge gut gemacht und ist nun Sechster.

Gegen Hertha Berlin fiel die Entscheidung bereits in der Startphase. Fin Bartels brachte die Bremer in der 9. Minute in Führung, sechs Minuten später doppelte Max Kruse nach einem Fehler des Hertha-Torhüters Rune Jarstein nach. Kruse hat in seinen letzten acht Einsätzen insgesamt zehn Tore erzielt.

Werder rückte auf Platz 6 vor, weil der SC Freiburg beim designierten Absteiger Darmstadt 0:3 verlor. Die Darmstädter konnten als Tabellenletzter die Relegation dank dem dritten Sieg in Folge nochmals um eine Woche hinausschieben.

Wie Werder und Freiburg kämpft auch Borussia Mönchengladbach weiter um einen Platz in der Europa League. Nach zuletzt zwei Niederlage in der Bundesliga sowie dem Ausscheiden im Penaltyschiessen im Cup-Halbfinal gegen Eintracht Frankfurt rehabilitierte sich die Borussia mit einem 2:1 in Mainz. Captain Lars Stindl mit seinem elften Saisontor sowie Nico Schulz schossen die Treffer für Gladbach. Das Anschlusstor der weiterhin vom Abstieg bedrohten Mainzer durch den Japaner Yoshinori Muto fiel erst in der zwei Minuten vor dem Ende.

Während die Entscheidung um den Meistertitel nun gefallen ist, sind in den Kampf um die zwei oder drei Europa-League-Plätze noch sieben Teams involviert und hoffen und zittern in der Abstiegszone noch sechs Mannschaften. Trotz dem Alleingang der Bayern ist in der 1. Bundesliga auch in den letzten drei Runden Spannung angesagt.

Matchtelegramme

Wolfsburg - Bayern München 0:6 (0:3). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 19. Alaba 0:1. 36. Lewandowski 0:2. 45. Lewandowski 0:3. 66. Robben 0:4. 80. Müller 0:5. 85. Kimmich 0:6. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Rodriguez (bis 67.), ohne Benaglio (Ersatz). 78. Gelb-Rote Karte gegen Luiz Gustavo (8. Platzverweis in der Bundesliga/Rekord von Jens Nowotny egalisiert).

Werder Bremen - Hertha Berlin 2:0 (2:0). - 42'100 Zuschauer. - Tore: 9. Bartels 1:0. 15. Kruse 2:0. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz), Hertha Berlin ohne Lustenberger und Stocker (beide verletzt).

Darmstadt - Freiburg 3:0 (2:0). - 17'000 Zuschauer. - Tore: 22. Platte 1:0. 45. Gondorf 2:0. 65. Schipplock 3:0. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (verletzt).

Borussia Dortmund - 1. FC Köln 0:0. - 81'360 Zuschauer. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki.

Leipzig - Ingolstadt 0:0. - 40'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Leipzig ohne Coltorti (nicht im Aufgebot), Ingolstadt mit Hadergjonaj. 87. Gelb-Rote Karte Morales (Ingolstadt).

Mainz - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1). - 32'500 Zuschauer. - Tore: 32. Stindl 0:1. 46. Schulz 0:2. 89. Muto 1:2. - Bemerkungen: Mainz mit Frei, Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Sow (ab 93.), ohne Drmic (verletzt).

Die Spiele vom Sonntag. 15.30 Uhr: Augsburg - Hamburger SV. - 17.30 Uhr: Hoffenheim - Eintracht Frankfurt.

Rangliste: 1. Bayern München 31/73 (79:17). 2. RB Leipzig 31/63 (56:31). 3. Borussia Dortmund 31/57 (65:35). 4. Hoffenheim 30/55 (57:32). 5. Hertha Berlin 31/46 (38:37). 6. Werder Bremen 31/45 (52:51). 7. SC Freiburg 31/44 (38:55). 8. 1. FC Köln 31/42 (43:37). 9. Borussia Mönchengladbach 31/42 (41:45). 10. Eintracht Frankfurt 30/41 (32:34). 11. Schalke 04 31/41 (43:36). 12. Bayer Leverkusen 31/36 (44:50). 13. Hamburger SV 30/33 (30:55). 14. Mainz 05 31/33 (40:51). 15. Wolfsburg 31/33 (30:49). 16. Augsburg 30/32 (29:49). 17. Ingolstadt 31/29 (33:54). 18. Darmstadt 31/24 (26:58).