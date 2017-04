Montag, 25. Januar. Schauplatz: Rod Laver Arena in Melbourne. Bühne: Viertelfinal der Australian Open. Maria Scharapowa gegen Serena Williams. Vor 91 Tagen steht die Russin letztmals wettkampfmässig auf einem Tennisplatz. Später kommt aus, dass sie während des Grand-Slam-Turniers positiv auf das Herz-Kreislauf-Medikament Meldonium getestet worden war. Am 7. März wählt sie die Flucht nach vorne und gibt in Los Angeles eine Medienkonferenz.

Ihren letzten Sieg hatte Scharapowa vor 92 Tagen feiern können. Gegen die Schweizerin Belinda Bencic, in den Achtelfinals der Australian Open. In Schutz nimmt sie die Russin im März 2016 nicht. «Wir alle haben diese E-Mail (von der WADA, Anm. d. Red.) erhalten. Bevor ich etwas nehme, checke ich immer ab, was auf der Liste der verbotenen Substanzen steht», sagt sie im letzten März, als Scharapowas Fall noch nicht letztinstanzlich entschieden ist.

Bencic letztes Scharapowa-Opfer

Auch in der Folge äussert sich die Ostschweizerin betont diplomatisch, jüngst auch im Interview mit der «Aargauer Zeitung»: «Es ist klar, dass alle Turniere ihr jetzt eine Wildcard geben wollen. Es ist nicht an mir, das zu beurteilen.» Und doch erlaubt sie sich einen nicht ganz ernst gemeinten Seitenhieb: «Vielleicht spielt sie ohne Meldonium ja schlechter.» Zum Strafmass äussert sich Bencic nicht, schliesslich ist ihre Karriere selbst ins Stocken geraten.

Beim Duell mit Scharapowa steht sie noch an der Schwelle zu den Top Ten der Weltrangliste und zählt in Melbourne sogar zum erweiterten Kreis der Anwärterinnen auf den Turniersieg. «Belinda wird uns dereinst ablösen, aber zum Glück noch nicht heute», ist Scharapowa nach dem Erfolg gegen Bencic voll des Lobes. «Ich habe gezeigt, dass ich noch näher an den Top-Spielerinnen dran bin und nur noch Details entscheiden», sagt die Ostschweizerin selber.