Ein halbes Jahr später ist der 50-jährige Schmidt nicht mehr da; geflüchtet nach China. Der 29-jährige Nagelsmann aber wird gefeiert: Er hat Hoffenheim sensationell in die Champions-League-Qualifikation geführt. Im Nachhinein erscheint der Zwist wie eine Parabel. Die erzählt, dass dem Älteren die Sicherungen durchgebrannt sind. Weil er erkannt hat, dass Trainern seines Alters langsam die Felle davonschwimmen und gut ausgebildete Junge ihren Platz auf dem Trainerkarussell einnehmen.

Vielleicht beschreibt diese Episode ganz gut, was sich in Deutschland in der Welt der Fussballtrainer gerade so tut. Mit Nagelsmann (29), Domenico Tedesco (31, Schalke), Hannes Wolf (36, Stuttgart), Alexander Nouri (37, Bremen), Manuel Baum (37, Augsbutrg) und Sandro Schwarz (38, Mainz) sind nicht weniger als sechs Bundesligatrainer noch keine 40 Jahre alt. Zeitungen schreiben gar von einem Jugendwahn.