«Ich will zu YB und YB will mich», sagt Jean-Pierre Nsamé (24) in den Katakomben des Stade de Genevè, in dem er beim 1:0-Sieg gegen Aarau gerade zum voraussichtlich letzten Mal für Servette aufgelaufen ist. Nsamé spielt eine nahezu perfekte Saison. Der Kameruner, der im Banlieu von Paris aufgewachsen ist, kam vor der Saison aus Angers in Frankreich in die Schweiz. Ablösefrei. Kein Wunder, denn dort hatte der bullige, 1.88 Meter grosse Stürmer kaum getroffen. Zweimal wurde er ohne Erfolg verliehen.

Seit er in Genf ist läuft es für Nsamé wie geschmiert. 30 Mal im Kader, 30 Mal in der Startelf, 22 Tore, fünf Assists, so lautet seine eindrückliche Bilanz. Als bester Spieler der Challenge League ausgezeichnet, gewinnt er aller Voraussicht nach nächste Woche auch die Torjägerkanone dazu. Der Lohn: ein Wechsel in die Super League?