Denis Malgin ist zwar da und vielleicht kommt auch Nico Hischier, das Jahrhunderttalent, das noch bei der U18-WM engagiert ist. Aber eine NHL-Schwalbe und ein Junior machen noch keinen offensiven WM-Sommer.

Die gute Laune hat er sich bewahrt

Die Tore von Damien Brunner werden wichtig sein wie noch nie. Kann er diese Tore erzielen? Seit er im November 2014 aus der NHL zurückgekehrt ist, haben wir nie mehr den wahren Damien Brunner, den Zuger Liga-Topskorer von 2012 gesehen. Und er hat sich für Lugano nicht als «Königstransfer» erwiesen, der die Meisterschaft entscheidet.

Er hat sein Selbstvertrauen und seine gute Laune bewahrt – die zwei wichtigsten «weichen Erfolgs-Faktoren» eines Topskorers. Er sagt: «So? Bin ich das nicht? Seit ich in Lugano bin, sind wir immerhin einmal in den Final und einmal in den Halbfinal gekommen …»

Und er ergänzt: «Seit meiner Rückkehr in die Schweiz habe ich nie viel mehr als zehn Partien hintereinander beschwerdefrei spielen können.» Tatsächlich hat er in der letzten und vorletzten Saison in Lugano mehr als 40 Spiele verpasst.