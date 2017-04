Der Kampf gegen Pulev hatte sich für Klitschko seinerzeit wie eine persönliche Abrechnung angefühlt, da sich der Ukrainer aufgrund der Doping-Verdächtigungen von Pulev verunglimpft gefühlt hatte. Und Joshua war im Vorfeld jenes Fights vor drei Jahren der Sparringspartner von Klitschko gewesen. Der Engländer sagt: «Ich habe Klitschko sehr genau bei seinem Training beobachtet – wie er schlägt, wie er ausweicht und wie er sich verteidigt. Ich weiss, wie ich mich verhalten muss.»

Gegenseitigen Respekt

Statt einander verbal anzugreifen, plauderten Joshua und Klitschko bei den letzten Auftritten munter miteinander und klatschten ab. Mehrfach sprach Klitschko in höchsten Tönen von seinem Gegner. «Wir sind nicht die allerbesten Freunde», stellte Joshua dennoch klar. «Aber wir haben gegenseitigen Respekt davor, was er erreicht hat und was ich erreichen will.»

Joshuas Ziel ist klar: Alle vier grossen Schwergewichts-WM-Titel wieder vereinen. Aktuell dürfte ihm indes kein Sieg mehr Wertigkeit bringen als einer über Klitschko. Dafür hat er 13 Wochen lang geschuftet.