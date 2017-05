Wie ein kleiner Junge hüpft Bernhard Heusler vor der Trainerbank herum. Vor wenigen Sekunden hat Michael Lang den Ball zum 3:0 in die Maschen gedroschen. 3:0 im Cupfinal gegen den FC Sion. Das Ende des Mythos steht unmittelbar bevor. Dann der Pfiff von Schiedsrichter Stephan Klossner. Ende. Aus. Vorbei. Es ist geschafft. Der FC Basel revanchiert sich für die 0:3-Pleite im Cupfinal vor zwei Jahren im Joggeli gegen denselben Gegner. Der zwölfte Cupsieg ist in trockenen Tüchern. Die Spieler rennen auf den Platz. Die Fans springen hoch. Und unten in der Coaching-Zone fallen sich Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz in die Arme.

2009 übernahmen sie die Geschicke im FCB. Acht Meistertitel in Serie sicherten sich die Basler seither. Man kennt und fürchtet den Klub in Europa. Dank grossen Auftritten in der Königsklasse und der Europa League. Aber im Juni ist Schluss für das kongeniale Duo Heusler-Heitz. Sie treten ab. Für den Verein. Weil sie merkten, dass bei all dem Erfolg die grossen Gefühle bei den Fans immer rarer wurden. Die Siege wurden zur Gewohnheit, die Titel zur Selbstverständlichkeit. Es braucht einen Impuls, frischen Wind. Deshalb ihr Rücktritt.