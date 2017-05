Natischer selbst hat einige Titel erlebt. Seine Kindheit verbringt er im Walliser Tourbillon. 1991 feiert er den Cupsieg. 1992 den Meistertitel. Aber das Gebaren von Christian Constantin entzweit ihn vom Verein. Im Jahr 2000 zügelt er nach Bern. Und findet immer mehr Gefallen an den Young Boys. Die Faszination beginnt im Stadion Neufeld. In dieser wunderbaren Zeit des Berner Exils, als direkt hinter dem Tor noch ein Pizza-Wagen steht. Als der Zuschauer den Rasen noch riechen kann.

Das Problem mit der Frau

Seufzend erinnert sich Herr Natischer auch an die Jahre des wunderschönen YB-Fussballs. An Trainer Vladimir Petkovic. An die rauschenden Nächte. An die selbstverständliche Überzeugung, dass irgendwie immer alles gut kommt. «Wenn St. Gallen damals in einem Auswärtsspiel in der 90. Minute den Ausgleich schoss, zweifelte niemand auch nur eine Sekunde daran, dass Doumbia im Gegenzug das 3:2 nicht gelang. Und so kam es auch. Immer.»