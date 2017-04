Sportchef Christoph Spycher: «Wir können uns derzeit nicht mit Basel vergleichen. Aber gleich ein so grosser Abstand? Nein, das sollte natürlich nicht sein. Dieser Titel des FCB stimmt uns nachdenklich. Nur: die jetzige Situation hat sich über Jahre herauskristallisiert, man denke nur an die Prämien aus den Auftritten in der Champions League. Es ist eine Spirale: Wer viel hat, erhält immer noch mehr. Diese Tendenz gibt es vielerorts in Europa. Die aktuelle Saison haben wir schon ziemlich früh verloren. Wobei man nicht ausser Acht lassen darf, dass Basel eine unglaubliche Saison spielt. Und wenn ich dann die ständige Kritik an den Auftritten unter Urs Fischer höre, ist das schon erstaunlich. Wir müssen nun unsere Hausaufgaben machen. Klar ist: Wir wollen mehr Konstanz in unsere Auftritte hineinbringen. Wie viele Punkte wir gegen vermeintlich ‹kleine› Mannschaften liegen gelassen haben in der Vergangenheit, das tut schon weh.» (euw)

FC Sion: «Weit und breit keine Konkurrenz»