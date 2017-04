Es ist aber nicht Heuslers und Heitz’ Verschulden, dass die Young Boys 2010 ihre Chance nicht genutzt haben. Auch die Fehler in Genf oder in Zürich gehen nicht auf ihr Konto. Nein, die beiden müssen sich nichts vorwerfen.

Im Gegenteil. Sie haben den FCB in Europa etabliert. Dafür gesorgt, dass der Schweizer Klubfussball im europäischen Vergleich zumindest Mittelklasse-Format attestiert wird. Aber sie haben irgendwie unfreiwillig auch dafür gesorgt, dass die Meldung über den nächsten Basler Titelgewinn etwa so überraschend ist wie ein Schokoladenhase zu Ostern.

Die Spannung fehlt

Heusler und Heitz treten zwar zum Saisonende ab. Trotzdem bedingt es viel Fantasie, Basels Monolog an der Tabellenspitze als gefährdet einzustufen. Für den Schweizer Fussball ist Basels Dominanz nicht das eigentliche Problem. Schwerwiegender ist die fehlende Spannung.

Selbst dem FC Basel kann es nicht egal sein, wenn er nur noch Sparringpartner und keine Gegner mehr hat. Aber was tun? Man könnte den FC Basel zu Solidaritätszahlungen verknurren. Oder ein temporäres Transferverbot verhängen.

Opportun ist in einer liberalen Marktwirtschaft beides nicht, weil der FCB sein Geld redlich verdient und er sich an die Reglemente hält. Trotzdem braucht es einen Kunstgriff, damit die Super League wieder attraktiver wird. Am ehesten in Form von einer Änderung des Formats.

Reformen in Betracht ziehen

Das haben auch die Liga-Verantwortlichen erkannt. Sie haben die holländische Firma Hypercube beauftragt, den Schweizer Fussball in allen Bereichen zu durchleuchten. Das Gleiche hat Hypercube auch schon in vielen anderen europäischen Ländern gemacht. Was nicht selten in einer Liga-Reform mündete.