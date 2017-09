Man kann es als Wink Gottes verstehen, dass dieser Transfer nicht geklappt hat. Und vermutlich macht es FCZ-Stürmer Raphael Dwamena (22) genauso. Der Ghanaer ist zu tiefst gläubig. Er wuchs als Waise bei seiner Grossmutter in Kwahu Tafo, einer Kleinstadt rund drei Autostunden nördlich von Ghanas Hauptstadt Accra, unter ärmlichsten Verhältnissen auf. Ob er Geschwister hat, weiss er nicht, seine Eltern lernte er nie kennen. Im April starb die Grossmutter. Schon zuvor fand er in Gott eine seelische Heimat, Ort der Kraft und Ruhe.

All das wird er gut gebraucht haben können in den letzten Tagen.

Dwamena stand an den Toren zur Premier League, kurz vor der Erfüllung eines Kindheitstraumes. Brighton & Hove Albion, Aufsteiger, schlechter Start, verletzte Stürmer, wenig Tore – das hätte Dwamenas Schicksal sein sollen, meinte man am 21. August. Damals kommunizierten die Engländer, dass man den FCZ-Stürmer, der erst drei Länderspiele bestritten hat, verpflichte. Unter Vorbehalt. Er müsse noch die Medizin-Checks machen und eine Arbeitsbewilligung kriegen. «Brighton hat ohne unser Wissen bereits über den geplanten Transfer informiert», erinnert sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Der FCZ musste nachziehen.