Einmal im Jahr organisiert die europäische Vereinigung für Sport-Management (EASM) eine Konferenz. In dieser Woche findet sie erstmals in der Schweiz statt. 300 Akademiker aus 40 Nationen diskutierten gestern über mögliche Massnahmen im Kampf gegen Manipulationen von Sportevents. Fachleute aus allen involvierten Bereichen – klammert man die Wettmafia aus – erzählten über ihre Erfahrungen und Entwicklungen.

Der Justiz sind oft die Hände gebunden

Ein schwieriges Thema, dem viel zu lang nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aufseiten des Staates ist man vielfach noch immer überfordert. So mussten die Strafverfolger von Interpol zu den speziellen Gesetzmässigkeiten von Sportwetten erst einmal ausgebildet werden. Weil in vielen Ländern keine strafrechtlichen Vorschriften zu Sportwetten bestehen, sind der Justiz oft die Hände gebunden. In Europa sind Malta und Gibraltar solche Wettoasen, weltweit ist es Ostasien mit Epizentrum Hongkong.

Erfolge gegen Spielmanipulationen feiert man nur gemeinsam. Der Europarat ist bei der Ausarbeitung und Koordination von internationalen Standards gegen illegale Wetten an vorderster Front. In der Schweiz wird ein eigener Artikel zu Sportwetten ins neue Geldspielgesetz aufgenommen. Der Weltverband der Sportwetten-Anbieter arbeitet inzwischen mit der Fifa, der Uefa und dem IOC zusammen. Das neue globale Lotterie-Überwachungssystem (GLMS) hat in den letzten sechs Monaten 372 Verdachtsfälle im Fussball und 34 im Tennis festgestellt. Allein die Uefa hat als Konsequenz 51 Verfahren eröffnet.

Fifa ab 2018 weltweit zuständig

Die Fifa wird ab 1. Januar 2018 die weltweite Überwachung aller Fussballspiele übernehmen. Sie hat damit die St. Galler Firma «Sportradar» beauftragt. In deren Grossraumbüros geht es zu und her wie an der Börse. Mehrere tausend Spiele täglich werden auf Unregelmässigkeiten und verdächtige Wetttransaktionen geprüft.