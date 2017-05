Die Gegentribüne, wo die Fans in der gleissenden Sonne sassen, ist nach dem Schlusspfiff innert weniger Minuten leer. Die Sittener Spieler quälen sich mit hängenden Köpfen in Richtung ihrer Anhänger hinter dem einen Tor, die keine Anstalten machen, das Stadion zu verlassen. Ihre Stars sehen aus wie Schulbuben, die ein schlechtes Gewissen haben. Nur zögernd nähern sie sich den Fans, von denen einige mit den Versagern reden wollen.

Das Glück war aufgebraucht

«Es ist unglaublich bitter, in jener Mannschaft zu stehen, die als erste einen Cupfinal verliert. Mir fehlen die Worte, um das auszudrücken», sagt Elsad Zverotic. Der Innenverteidiger ist wie seine Teamkollegen mit versteinerter Miene in den Katakomben des Stade de Suisse erschienen. Präsident Christian Constantin eilt in der Mixed Zone wortlos an den Medienleuten vorbei; auch ihm hat es die Sprache verschlagen. Moussa Konaté humpelt vorbei; der Senegalese hatte die Chance zum 1:2 und in jedem bisherigen Sittener Cupfinal wäre dieser Ball reingegangen. Wie unbeholfen der Stürmer aber diese Grosschance vergab, war ein Symbol dafür, dass die Walliser zwischen 1965 und 2015 ihr Glück aufgebraucht haben müssen.

Aber sie haben gestern eben auch nicht gut gespielt. Nein, sie waren sogar schwach. «Vor der Pause waren wir nicht schlecht», sagt Zverotic. «Das 0:1 war dann der Knackpunkt. Aber hätte Moussa seine Riesenchance genützt, wir wären vielleicht zurückgekommen.» Trainer Sébastien Fournier sagt: «Bis zu seinem Ausrutscher hat Pa Modou gut gespielt.» Doch wie der Linksverteidiger dem FCB das 0:1 auf dem Silberbrett präsentierte – auch dies war typisch für Sion. «Wir haben viel Energie in die Vorbereitung des Spiels gesteckt, aber es ist uns nicht gelungen, auf den Punkt bereit zu sein», sagt Fournier.

Doch ganz unabhängig vom enttäuschenden Auftritt in Genf, ist dem FC Sion für seine unfassbaren Leistungen im Cup ein Riesenkompliment zu machen. Chapeau, FC Sion, chapeau! Er hat mit seinen 13 Siegen in 13 Finals etwas geschaffen, was noch keinem Verein gelungen ist. Und gewiss in den Geschichtsbüchern seinen Niederschlag findet. Diesen Weltrekord wird ihm nicht so schnell ein anderer Klub entreissen. Aber auch die Sittener werden tief im Innern gewusst haben, dass ihre Serie eines Tages reissen wird. Wie alle Serien. Diese Erfahrung hat auch Lionel Messi gemacht, als er vor einem Jahr nach 116 Spielen erstmals keinen Torschuss aufs gegnerische Tor brachte. Und Mitte der 80er-Jahre mussten die Profis von Steaua Bukarest nach 106 Partien erstmals kapitulieren.

Dies wird auch den Amateuren des TSV Wiemersdorf passieren. Vielleicht schon am Sonntag, wenn sie beim Schmalfelder SV ihre Ungeschlagenheit von 87 Spielen in der Kreisklasse Schleswig Holstein verteidigen. Doch das alles wird kein Trost für den FC Sion und das ganze Wallis sein. Ihr Cup-Mythos ist zerstört.