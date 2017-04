Nicht immer in dieser Saison ist in der Super League alles so korrekt verlaufen und der Ruf nach dem Videobeweis deshalb lauter und lauter geworden. Während dieser aber in der Bundesliga schon ab der Saison 17/18 eingeführt wird, dürfte es damit in der Schweiz noch dauern. Liga-CEO Claudius Schäfer ist zwar ein klarer Befürworter des Videobeweises, macht aber deutlich, dass ein solcher finanziell derzeit nicht zu stemmen wäre.

«Wir sind wegen der geringen Fernsehgelder finanziell in anderen Gefilden unterwegs als die Bundesliga, die Premier League oder die Eredivisie in Holland», sagt Schäfer. Die Swiss Football League schaue sich gegenwärtig an, welche finanziellen Konsequenzen die Einführung des Videobeweises hätten. Die ersten Rückmeldungen seien aber nicht sehr ermutigend gewesen. «Wir sind im Beobachterstatus, warten die nächsten Entwicklungsschritte und schauen, ob der Videobeweis im Spitzenfussball zum Standard wird», sagt Schäfer.

In der MLS wurde der Videobeweis schon eingesetzt: