Auch deshalb liegt es Leonardo Genoni am Tag vor dem WM-Viertelfinal gegen Schweden fern, schon allzu sehr in die Ferne zu schweifen. Vor allem dann, wenn das Gute so nahe liegt. Es entspricht schlicht nicht seinem Naturell, sich in einer Fantasiewelt zu bewegen und zu Motivationszwecken irgendwelche Traumschlösser zu bauen.

«Als Goalie muss man im Augenblick leben»

Zum Beispiel, einen Sieg gegen den Favoriten aus dem hohen Norden zu Motivationszwecken innerlich zu visualisieren: «Dafür bin ich zu realistisch. Als Goalie muss man immer im Augenblick leben. Wenn Du einmal nicht bereit bist, dann leuchtet die rote Torlampe im Rücken.»

Dabei steht für den vierfachen Schweizer Meistergoalie (dreimal mit Davos, einmal mit Bern) gegen die Schweden durchaus etwas auf dem Spiel. Weltmeisterschaften haben dem Kilchberger, der in der Organisation der ZSC Lions ausgebildet wurde, bis zu diesem Jahr noch nicht wirklich Glück gebracht. Ihm stand in jeder seiner bisherigen drei WM-Teilnahmen ein Konkurrent vor der Sonne. Er war 2011 (Kosice), 2014 (Minsk) und 2015 (Prag) dabei, kam aber total nur auf sechs Einsätze. In Kosice war er die Nummer zwei hinter Tobias Stephan, in Minsk und in Prag jeweils hinter Reto Berra.