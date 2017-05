Der Slowene Ziga Jeglic versucht, Thomas Rüfenacht mit seiner Schlittschuhkufe im Halsbereich zu treffen. Eine messerscharfe Klinge verfehlt den ungeschützten Hals des Schweizers nur haarscharf. Wie durch ein Wunder bleibt er unverletzt. Wenn er ihn trifft, dann könnte das Leben Rüfenachts in Gefahr geraten. Eine unfassbar gefährliche Aktion, die es so in dieser Form auf den bekannten Eisfeldern der Welt noch nie gegeben hat. Ausserhalb einer Sportarena würde man von versuchter schwerer Körperverletzung sprechen. Der Internationale Eishockeyverband (IIHF) bzw. dessen Disziplinar-Kommission zuckt mit der Schulter – und spricht läppische zwei Spielsperren gegen den Übeltäter aus. Zwei.