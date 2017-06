Entsprechend ist die Stimmung während der Reise auf die Färöer-Inseln gut, aber nicht so ausgelassen wie auf einem Schulreisli. Die Konzentration auf dieses Spiel, in dem es für die Schweiz so wenig zu gewinnen, aber so viel zu verlieren gibt, ist spürbar.

Perfekte Länderspielsaison als Ziel

In den rauen Bedingungen auf dem Inselstaat haben sich schon etliche Favoriten schwergetan – Petkovics Spieler sind gewarnt. Doch es gibt genauso Mutmacher aus Schweizer Sicht, an denen sich die Mannschaft vor allem orientieren wird: Dank sechs Siegen aus den letzten sechs Spielen könnte es resultattechnisch nicht besser laufen.

Auf den Färöern winkt der Schweizer Nationalmannschaft die Chance, erstmals eine Länderspielsaison mit weisser Weste zu beenden. Und die persönliche Bilanz gegen die Inselkicker ist ebenfalls astrein: Fünf Siege aus fünf Spielen.

Der letzte Auftritt auf den Färöern geht auf den 4. Juni 2005 zurück. 3:1 für die Schweiz hiess es am Ende. Die Torschützen waren Raphael Wicky und Alex Frei (2), heute beide Teil der neuen Führungsriege des FC Basel.