Nur vier Tage später fegen die Russen beim olympischen Turnier in Albertville die Schweizer 6:1 vom Eis. In der olympischen Unterkunft gab es keine Pornokanäle. Heute gilt: Die Russen besiegt – na und? Am vergangenen Freitag haben die Schweizer in Fribourg gegen Russland 2:1 und am Samstag in Biel 2:0 gewonnen. Noch nie in der Geschichte hatten wir diesen Titanen zweimal hintereinander so im Griff. Die Schweizer kassierten in den zwei Partien nur einen Powerplaytreffer.

Die zwei Siege gegen Russland wecken Hoffnung. Wir haben bis heute erst einmal in der WM-Vorbereitung Russland zweimal hintereinander besiegt. Im Frühjahr 2013. In Fribourg mit 2:1 und einen Tag später in Winterthur mit 4:3. Anschliessend holten wir in Stockholm WM-Silber.

Nur ein NHL-Söldner im Team?

Paris 2017 wird trotzdem anders sein als Stockholm 2013. Es zeichnet sich ab, dass das WM-Team so stark von NLA-Spielern geprägt sein wird wie seit 2011 (mit Luca Sbisa nur ein NHL-Spieler) nie mehr. Wahrscheinlich bleibt Denis Malgin der Einzige, der diese Saison in der NHL zum Zuge gekommen ist. Zum WM-Silberteam gehörten drei Nordamerikaner (Raphael Diaz, Nino Niederreiter und Roman Josi).

Wer fährt nun zur WM nach Paris? Noch stehen 16 Stürmer und 10 Verteidiger im Aufgebot. Also 26 Feldspieler. Patrick Fischer wird mit 22 Feldspielern (plus drei Goalies) nach Paris reisen. Je zwei Verteidiger und zwei Stürmer werden also nach den beiden Länderspielen gegen Dänemark noch ausgemustert.