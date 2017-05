Tat es aber nicht: Nach dem zweiten Treffer der Slowenen (45.) verloren die Schweizer erst den Faden, dann auch noch den Kopf. Mit vier Strafen in Serie bauten sie den Gegner auf. Erst gelang Slowenien in doppelter Überzahl der Anschlusstreffer (55.), etwas mehr als eine Minute später schaffte der Aufsteiger – immer noch in (einfacher) Überzahl - den Ausgleich. Unfassbar! Noch nie zuvor seit dem Aufstieg 1998 hatte die Schweiz an einer WM einen Viertorevorsprung verspielt.

Sehr ärgerlicher Punktverlust

Immerhin blieb den Schweizern die totale Blamage erspart. Sie überstanden zum Ende der regulären Spielzeit eine weitere Unterzahl unbeschadet und retteten sich so wenigstens in die Verlängerung.

Dort standen sie auch permanent unter Druck und mussten schliesslich froh sein, im Penaltyschiessen dank eines Treffers von Damien Brunner doch noch den zweiten Punkt gerettet zu haben. In den vergangenen beiden Weltmeisterschaften hatte man zum WM-Auftakt jeweils gegen den Aufsteiger verloren – nach Penaltyschiessen. 2015 in Prag gegen Österreich (3:4), 2016 in Moskau gegen Kasachstan (2:3).

Besorgniserregend aus Schweizer Sicht ist nicht nur die Art und Weise, wie der Einbruch zustande kam. Sondern auch die teilweise frappante Unterform einzelner Spieler. Allen voran die beiden Verteidiger Ramon Untersander (Bern) und Captain Raphael Diaz (Zug) zeigten erschreckende Schwächen und knüpften damit an ihre ungenügenden Vorstellungen in den letzten Vorbereitungsspielen an.