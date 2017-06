Seine persönliche Bestzeit liegt seit Sommer 2015 bei 48,45. Nach der letztjährigen EM in Amsterdam hat er die 400 m Hürden nie mehr in unter 49 Sekunden zurückgelegt. Am Wochenende in Genf fehlten dazu nur zwei Hundertstel. Der Medizinstudent beeindruckte dabei auf den ersten 300 Metern. «Jetzt müssen nur noch die letzten zwei Hürden stimmen», sagt sein Trainer Flavio Zberg, «bis dorthin war Kariem schneller als bei seiner Bestzeit.»

Im Winter beschwerdefrei

Heute beim Diamond-League-Meeting in Oslo soll im Ziel die 48 aufleuchten, wenn es nach Trainer und Athlet geht. Unter Druck setzen will sich das Duo allerdings nicht. «Kariem befindet sich noch immer am Anfang seines Wettkampfblocks. Er benötigt Rennen, um sein Stehvermögen zu finden», sagt Zberg. «Ich bin meine besten Zeiten immer zum Saisonhöhepunkt gelaufen», ergänzt Hussein. Wohl wissend, dass es für das erklärte Ziel, den WM-Final in London, im Halbfinal höchstwahrscheinlich eine tiefe 48er-Zeit braucht.