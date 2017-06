Dass aber ausgerechnet Silvan Dillier (und dessen luxemburgischer Fahrerkollege Jean-Pierre Drucker) weichen müssen, ist erstaunlich. «Ich dachte eigentlich, dass sich meine Karten nach meinem Etappensieg am Giro d’Italia verbessert haben, dass ich mir etwas mehr Respekt verschafft habe», so der Schneisinger. Falsch gedacht.

Die Andeutung des Rennplaners

Die BMC-Verantwortlichen coachten mit Van Garderen und Dennis zwei der prominenten Fahrer ins Team. Dillier zur Begründung: «Man hat mir gesagt, dass diese beiden Fahrer dafür bezahlt werden, dass sie um den Gesamtsieg einer Rundfahrt kämpfen. Und man sie deshalb nicht an einem kleineren Rennen fahren lassen könne.»

Als er am Montag, am Tag nach dem Ende des Giro d’Italia, mit BMC-Rennplaner Allan Peiper sein Programm der kommenden Wochen besprach, da war Silvan Dillier allerdings bereits ein wenig hellhörig geworden. Peiper deutete an, dass das Szenario mit den beiden Stars, die doch noch zum Tour-de-Suisse-Handkuss kommen könnten, im Raum steht.

Keine Zweifel bezüglich Formstand

«Ich habe aber noch einmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass ich meine Planung extra auf die Tour de Suisse ausgerichtet habe und dass dies mein grosses Saisonziel ist. So, wie es das schon in den letzten Jahren immer gewesen ist. Ich habe sogar extra auf die Tour de Romandie verzichtet, damit mein Programm nicht überladen ist», so Dillier, der auch betont, dass er die Strapazen des Giros gut bewältigt habe und keine Zweifel bezüglich seines Formstands habe.

Er konnte sich zu jenem Zeitpunkt schlicht nicht vorstellen, dass er doch noch aus dem Kader kippen könnte. Doch 24 Stunden später wurde er vor vollendete Tatsachen gestellt und aus dem Aufgebot gestrichen.

Das alles hätte ja noch Sinn gemacht, wenn Silvan Dillier aus rein sportlichen Überlegungen hätte verzichten müssen. Zum Beispiel dann, wenn er fix für die Tour de France eingeplant gewesen wäre und deshalb an der Hauptprobe, der Dauphiné-Rundfahrt, welche sich mit der Tour de Suisse überschneidet, hätte mitfahren müssen. Aber die Tour-de-France-Teilnahme stand für Dillier gar nie zur Debatte.

Es bleibt ein Hoffnungsschimmer

Und was nun? Fest steht, dass Dillier am kommenden Donnerstag den «Grossen Preis des Kantons Aargau» in Gippingen bestreiten wird. Danach wird er während der Tour de Suisse wahrscheinlich an einem kleineren Rennen in Frankreich teilnehmen. Die Motivation dürfte sich beim Aargauer allerdings in allerengsten Grenzen halten.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht noch: Dillier ist als erster Ersatzfahrer für die Tour de Suisse gelistet. Sollte sich einer der fix eingeplanten Fahrer verletzen oder krank werden, dann würde er doch noch zum Handkuss kommen. «Ich würde allerdings nie darauf hoffen, dass einem meiner Teamkollegen etwas zustösst», macht Dillier aller Enttäuschung zum Trotz deutlich.

Wohin geht die Reise nach dieser Saison?

Brisant ist der Entscheid der BMC-Teamleitung, Dillier aus dem Tour-de-Suisse-Team zu werfen, auch punkto Zukunftsplanung. Der Vertrag des Profis, der seit 2013 für das US-Team mit dem Schweizer Hauptsponsor fährt, läuft am Ende dieser Saison aus. Gut möglich, dass der Allrounder zur Verwirklichung seiner Ziele einen Tapetenwechsel benötigt.

Bei BMC ist er offensichtlich auch in seiner fünften Saison immer noch nicht mehr als ein «Joker-Fahrer», den man nach Belieben hin und her schieben kann. «Es ist schon frustrierend, wenn so ein Wunsch nicht respektiert wird», macht Dillier aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis.

Er und sein Manager Armin Meier werden die unfreiwillige Rennpause nun mit Sicherheit dazu benützen, eingehend über die Zukunft zu sprechen. «In den nächsten ein bis zwei Monaten möchte ich wissen, wohin die Reise gehen könnte», sagt Dillier.