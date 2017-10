FCB-Sportchef Marco Streller hatte den jungen Mann bei seiner Verpflichtung als «eines der Toptalente Europas» vorgestellt. Doch die Leihgabe von Red Bull Salzburg kommt in den ersten Wochen nicht wirklich auf Touren. Zwar schiesst er bei seinem ersten Einsatz sein erstes Tor. Danach aber fällt er häufig nur auf, weil er zu egoistisch, zu überhastet, zu unkonzentriert agiert. Man zweifelte schon leicht an Strellers Urteilsfähigkeit, bevor dieser historische Mittwoch Ende September kam. Und plötzlich war klar, was Streller meinte. Diese Explosivität, dieser Instinkt, die Frechheit – Oberlin bringt alles mit, was es braucht für eine ganz grosse Stürmerkarriere.

Schwere Körperverletzung?

Den grossen Klubs in Europa ist das längst aufgefallen. Als er den FCZ im Sommer 2015 Richtung RB Salzburg verlässt, hätte er auch in den Nachwuchs von Manchester United wechseln können. Oberlin aber will im Profi-Fussball durchstarten. In seinem ersten Jahr in Österreich pendelt er zwischen Liefering, dem Farmteam der Bullen in der zweithöchsten Liga, und dem Fanionteam hin und her. Im zweiten Jahr wird er zu Altach ausgeliehen. Oberlin nimmt richtig fahrt auf: In der ersten Saisonhälfte führt er die Torschützen-Rangliste an, schiesst Altach mit neun Toren an die Tabellenspitze.