Alles oder nichts, es ist das Credo, das Yung-Jan Chan (27) zur erfolgreichsten Tennis-Spielerin Taiwans macht. Am 21. September 1999 verlieren beim Jiji-Erdbeben in Zentraltaiwan 2415 Menschen ihr Leben, darunter auch zahlreiche Schulkameraden der talentierten Tennisspielerin. «Die Häuser in unserer Strasse waren total beschädigt, 23 Menschen kamen ums Leben.» Die Chans überleben, aber sie verlieren ihr Dach über dem Kopf und verarmen. «Es hätte Jahre gedauert, bis alles wieder aufgebaut gewesen wäre», sagt Chan.

Der Schicksalsschlag veranlasst die Familie, zu der auch die jüngere Schwester Hao-Ching (23) gehört, in die Hauptstadt Taipeh zu ziehen. Die Eltern stellen den talentierten Tennis-Spielerinnen ein Ultimatum. Innert drei Jahren sollten sie ihre Karrieren in erfolgreiche Bahnen lenken. «Die ganze Familie musste grosse Opfer bringen. Es war für alle eine schwierige Zeit», sagt Chan, die es im Einzel vor zehn Jahren immerhin bis auf Position 50 der Weltrangliste schaffte, wegen der körperlichen Belastung aber inzwischen nur noch im Doppel antritt.