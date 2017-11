So fehlen mit Djokovic und Titelverteidiger Andy Murray die Finalisten vom Vorjahr und mit Kei Nisihikori und Milos Raonic auch die letztjährigen Halbfinalisten. «Schade, sind sie nicht hier. Mit ihnen wäre es etwas anderes. Aber es ist, wie es ist», sagt Federer. Das gebe anderen die Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen.

Ruhige Tage

Seit seinem achten Turniersieg bei den Swiss Indoors Basel vor zwei Wochen hat Federer ruhige Tage verbracht. Zwei Mal trainierte er für jeweils eine Stunde in der Schweiz. Am vergangenen Montag flog er nach London und bestritt am Dienstag in Glasgow für die Stiftung von Andy Murray einen Schaukampf.

Federer hat in diesem Jahr nur 53 Matches bestritten und damit so wenige wie noch nie seit seinem Vorstoss an die Weltspitze – das vergangene Jahr, das er im Juli bereits für beendet erklärt hatte, ausgeklammert.

«Hier ist es für alle gleich»

Und doch fühle er sich nicht frischer als in anderen Jahren, sagte Federer gestern. «Hier ist es für alle gleich, egal, wie oft man gespielt hat. Du hast immer einen Tag frei. Du gibst dir einen letzten Ruck, danach ist es vorbei», begründet Federer diese Haltung. Noch einmal betonte er, für wie elementar er seinen entschlackten Kalender hält.