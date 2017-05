Eishockey-WM als lokales Ereignis

Kein Vergleich also zur bunten, globalen Welt des Fussballs. Die Titelkämpfe im Eishockey sind, gemessen an der Bedeutung einer Fussball-WM, ein lokales Ereignis und bekäme auch dann keine grössere Beachtung, wenn sie nur alle drei oder vier Jahre ausgetragen würden. Zumal es wegen des kleinen Teilnehmerfeldes auch gar nicht möglich wäre, eine echte WM-Qualifikation zu veranstalten.

Und nun also Eishockey in Paris. Die WM-Reise nach Paris ist ein Ausbruch aus dem kleinen Kreis der ewig gleichen WM-Städte. 1951 ist die WM letztmals in der französischen Hauptstadt ausgespielt worden. Als Eishockey in Frankreich recht populär war und eine Mannschaft aus Paris (ACBB Paris) sogar den Spengler Cup gewann (1959, 1960, 1961). Die Schweizer verpassten 1951 die Verteidigung des EM-Titels nur wegen der schlechteren Tordifferenz an Schweden und wurden WM-Dritte.