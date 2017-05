Einen Tag vor dem Abschluss der Gruppenphase ist im Kampf um die Tickets in der K.o.-Phase einzig noch die Entscheidung offen, ob in der Gruppe A Gastgeber Deutschland oder Lettland als viertes Team nach Russland, Schweden und den USA in die Viertelfinals einzieht. Die beiden Teams treffen am Dienstagabend in der Direktbegegnung aufeinander.

In der Gruppe B in Paris hatten vor dem Duell mit den nun ausgeschiedenen Norwegen selbst die Kanadier ihren Platz in den Top acht noch nicht auf sicher gehabt. Mit dem diskussionslosen Sieg sicherten sich die Kanadier nicht nur vorzeitig den Gruppensieg, sie hievten auch gleich drei Konkurrenten in die Entscheidung um den WM-Titel.

Die Weichen auf Sieg stellten die klar überlegenen Kanadier am Ende des ersten Drittels, als sie mit zwei Powerplay-Treffern innerhalb von 54 Sekunden durch Brayden Schenn und Doppeltorschütze Colton Parayko 2:0 in Führung gingen. Insgesamt viermal trafen die Kanadier in Überzahl.

Slapstick und Abstieg

Nebst Slowenien muss mit Italien, das seine letzte Partie gegen Dänemark 0:2 verlor, wenig überraschend auch der zweite Aufsteiger sofort wieder den Gang in die B-Gruppe antreten. Die letzte Mannschaft, die den Klassenerhalt schaffte (und sich bis heute in der A-Gruppe hält), war Frankreich im Jahr 2008. Slowenien und Italien werden nächstes Jahr durch Österreich und erstmals Südkorea ersetzt.

Mit einem Sieg nach 60 Minuten hätten die "Azzurri" den Klassenerhalt noch abwenden können. Lange sah es gut aus, in der 58. Minute aber schoss Nichlas Hardt die Dänen im Powerplay in Führung. Ein Eigentor von Alexander Egger besiegelte den Wiederabstieg der Italiener.

Egger stolperte im Rückwärtsgang beim Versuch, einen Angriff auszulösen, und fiel auf den Rücken. Weil die Italiener den Goalie durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatten, kullerte der Puck über die Linie - die Slapstick-Szene dieser WM.

Die Resultate in der Übersicht

Gruppe A (in Köln). Montag: Dänemark - Italien 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). - Rangliste: 1. USA 6/15. 2. Russland 5/14. 3. Schweden 6/13. 4. Lettland 5/9. 5. Deutschland 6/9. 6. Dänemark 7/7. 7. Slowakei 6/4. 8. Italien 7/1.

Gruppe B (in Paris). Montag: Kanada - Norwegen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). - Rangliste: 1. Kanada 6/16. 2. Tschechien 6/13. 3. Schweiz 6/12. 4. Finnland 6/11. 5. Norwegen 6/8. 6. Frankreich 6/7. 7. Weissrussland 6/4. 8. Slowenien 6/1.