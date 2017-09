Der Trainer: Greg Ireland.

Seit dem Frühjahr 2006 wartet Lugano auf den nächsten Meistertrainer. Greg Ireland ist im Vergleich zu seinen Vorgängern der «kleinste» Name. Er mahnt mit einem meistens unaufgeregten Wesen und Wirken durchaus an Luganos letzten Meistertrainer Harold Kreis. Der Pragmatiker hat einen Universitätsabschluss in Wirtschaft und Sport. Der kluge Opportunist beruhigte letzte Saison die Kabine, beendete das wilde Spektakelhockey und ordnete die Defensive.