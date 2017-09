Das alte Sorgenkind und der Schlüsselspieler: Torhüter Benjamin Conz.

Nun hängt das Glück an einem Spieler, der perfekt zum Ambri der Bescheidenheit passt. Torhüter Benjamin Conz (25). Einer der talentiertesten der Liga. Aber der sensible Jurassier ist bei Gottéron an den Belastungen und Erwartungen eines Grossklubs zerbrochen. Letzte Saison war er statistisch der schwächste Torhüter der Liga. Kann Benjamin Conz Ambri helfen? Ist er am Ende gar besser als sein Vorgänger Sandro Zurkirchen? Er passt zur neuen Ausrichtung («Geist statt Geld»). Er hat sein bestes Hockey als Profi in der familiären Atmosphäre der SCL Tigers gespielt und die Emmentaler 2011 zu den bisher einzigen NLA-Playoffs gehext. Wenn Conz in Ambri nicht zum zweiten Mal sein Hockey-Glück finden kann – wo dann?