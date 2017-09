Das alte Sorgenkind: Chris McSorley.

Es hat ein mächtiges Genf nach Johannes Calvin und Jean-Jacques Rousseau gegeben – aber wird es ein grosses Servette nach Chris McSorley geben? Diese Frage ist immer und immer wieder gestellt worden. Jetzt muss sie beantwortet werden. Zum ersten Mal seit 2001 heisst Servettes Trainer nicht mehr Chris McSorley (55). Der charismatische Kanadier hat vor drei Jahren seine Aktien (und damit die Macht) an Präsidenten Hugh Quennec verkauft und ist im Nachgang einer enttäuschenden Saison im letzten Frühjahr des Amtes enthoben worden. Die zwei ehemaligen NHL-Generäle Mike Gillis und Lorne Henning sind nun die Einflüsterer des Präsidenten. Der entmachtete Trainer fällt zwar weich in den Polstersessel eines Sportchefs. Sein Vertrag läuft zu gleichen Bezügen mindestens sieben Jahre weiter. Aber in seiner neuen Position ist seine Gestaltungskraft arg eingeschränkt. Zur Anstellung des neuen Trainers hatte Chris McSorley nichts zu sagen. Über Budget, Strategie und Personalfragen entscheiden die neuen Herren, die auch durchgesetzt haben, dass Kultverteidiger Goran Bezina nach einem Jahr KHL im Alter von 37 Jahren zurückkehren darf. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Genf vor 16 Jahren muss Chris McSorley im Hockeygeschäft ausführen, was andere ihm vorgeben. Zum ersten Mal hat er in Hockeybelangen nicht mehr das letzte Wort. Pessimisten sagen, seine Entmachtung sei der Anfang vom Ende der Genfer Hockeykultur. Optimisten verweisen auf eine uralte Sportweisheit: «Trainer kommen und gehen, Klubs bleiben bestehen.»