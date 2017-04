Der 35-Jährige spielte die letzten vier Jahre in seiner Heimat für Kärpät Oulu. Pyörälä, der als Allround-Stürmer gilt, wurde in der Saison 2016/17 als bester Spieler der finnischen SM-Liiga ausgezeichnet. In 62 Spielen verzeichnete er für Kärpät 56 Skorerpunkte (26 Tore).