Timo Meier ist am ersten NHL-Spieltag der neuen Saison der einzige Schweizer im Einsatz. Mit seinen San Jose Sharks verliert der Herisauer gegen die Philadelphia Flyers zuhause allerdings mit 3:5. Für Drittlinienstürmer Meier beginnt die Partie denkbar schlecht. Claude Giroux nützt in der 9. Minute ein Missverständnis zum 1:0 für die Flyers aus. Sharks-Goalie Martin Jones will den Puck zu Meier spielen, Jakub Voracekdurchschaut die Situation und bedient Giroux.

Die Sharks machen noch vor der ersten Pause einen 0:2-Rückstand (12.) wett und gleichen im letzten Drittel zum 3:3 aus. Matchwinner für die Flyers wird schliesslich Wayne Simmonds, der zum 3:2, zum 4:3 und zum 5:3 trifft. Meier steht 12:03 Minuten auf dem Eis und verlässt es am Ende mit einer Minus-1-Bilanz.

Die grossen Schlagzeilen produziert allerdings Connor McDavid! Der MVP der letzten Saison erzielt in der «Battle of Alberta» gegen die Calgary Flames alle drei Tore beim 3:0-Sieg seiner Edmonton Oilers. Besonders sehenswert ist sein zweiter Treffer: Mit über 40 km/h rast der 20-jährige Superstar an drei Gegenspielern vorbei, um den Puck dann traumwandlerisch im Tor unterzubringen.