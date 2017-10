Der Schweizer-Nummer-1-Draft war am 3:1 beteiligt. Der 18-Jährige stand kurz nach Beginn des Schlussdrittels mit der Überzahlformation auf dem Eis. Hischier gab beim Treffer von Drew Stafford den zweiten Assist. Der Schweizer erhielt 17 Minuten Spielzeit, sein Teamkollege Mirco Müller hingegen war erneut überzählig.

Auch Sven Bärtschi trug sich in die Skorerliste ein. Dem Schweizer wurde vom Staff der Vancouver Canucks viel Verantwortung übertragen. Er erhielt über 18 Minuten Eiszeit, knapp fünf Minuten stand er auch mit der Powerplay-Formation auf dem Eis. Beim Anschlusstreffer zum 2:4 liess sich Bärtschi einen Assist gutschreiben. Seine Mannschaft verlor das Heimspiel gegen die Calgary Flames 2:5.

In der Vollrunde vom Samstagabend standen zahlreiche Schweizer im Einsatz. Sie verliessen das Eis aber mit Ausnahme von Hischier als Verlierer. Sven Andrighetto, in den ersten Wochen der noch jungen Saison der klar erfolgreichste Schweizer Söldner, unterlag mit Colorado Avalanche gegen die Dallas Stars 1:3. Der Zürcher Stürmer - bereits drei Tore und drei Assists - trug diesmal die Mitschuld an einen Gegentreffer. Er kassierte die Strafe, die zum 0:2 führte.

Christoph Bertschy durfte mit fünfeinhalb Minuten Eiszeit bei den Minnesota Wild sein Saisondebüt geben. Er rückte nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Nino Niederreiter ins Kader nach. Seine Mannschaft verlor gegen die Columbus Blue Jackets 4:5 nach Verlängerung. Bertschy muss nun wieder zurück in die AHL.

Die Nashville Predators brachten von ihrem Schweizer Trio einzig Kevin Fiala zum Einsatz, da Roman Josi und Yannick Weber verletzt sind. Auch die Predators unterlagen im Auswärtsspiel gegen die Chicago Blackhawks 1:2 nach Verlängerung.

Der Appenzeller Stürmer Timo Meyer, der im Verlauf der Woche schon getroffen hatte, verlor diesmal das Heimspiel mit den San Jose Sharks gegen die New York Islanders 1:3.