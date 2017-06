Die Statistik spricht klar für Pittsburgh. In 70,8 Prozent der Fällen stemmte jenes Team den Pokal in die Höhe, das nach einem 2:2 in der Serie das fünfte Spiel für sich entschied. Die Penguins wären die erste Mannschaft seit den Detroit Red Wings 1998, die den Titel in der NHL verteidigen würden. Zuletzt vergab New Jersey 2001 die Möglichkeit, zweimal in Folge zu triumphieren. Die Devils waren damals wie Pittsburgh mit einem Sieg in der fünften Partie 3:2 in Führung gegangen...

So oder so deutet vieles auf einen Showdown hin, hat doch Nashville in den laufenden Playoffs neun von zehn Heimspielen für sich entschieden. Nashvilles Topverteidiger Roman Josi nahm sich am Morgen vor der Partie kurz Zeit für ein Interview mit der Nachrichtenagentur sda.

Roman Josi, Ihr Team muss heute Abend unbedingt gewinnen, um in der Serie zu bleiben. Ist die Anspannung daher noch grösser?

"Die Anspannung ist sicher gross. Allerdings sind die ganzen Playoffs speziell, und im Final ist jedes Spiel extrem wichtig. Wir haben bisher einen sehr guten Job gemacht. Wir müssen im Moment bleiben. Es gibt ein Ziel für heute Abend, und das ist, das Spiel zu gewinnen."

Die fünfte Finalpartie verlor Nashville gleich 0:6. Macht eine solch hohe Niederlage es vielleicht gar einfacher, sie zu verdauen?

"In den Playoffs spielte es keine Rolle, ob du 0:1 oder 0:6 verlierst. Gerade auch diese Serie hat gezeigt, dass das vorherige Spiel keinen Einfluss auf die nächste Partie hat. Wir verfügen über sehr viel Selbstvertrauen in unserem Team. Wir wissen, was wir machen müssen, um erfolgreich zu sein."

Warum gewinnt Ihr Team heute Abend?

"Weil wir heute 60 Minuten unser System durchziehen. Im letzten Spiel war das Problem, dass Pittsburgh immer einen Schritt schneller war. Heute werden wir die schnellere Mannschaft sein."