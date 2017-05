Josi erzielte 2:43 Minuten vor Schluss das goldene Tor. Der Berner Verteidiger verwertete in Überzahl nach einem Schuss von Viktor Arvidsson einen Abpraller und brachte die mit 17'338 Zuschauer ausverkaufte Arena in Nashville zum Kochen.

Für den wertvollsten Spieler (MVP) der WM 2013 war es bereits der fünfte Treffer in den diesjährigen Playoffs. Kein anderer Verteidiger in der Liga hat in der entscheidenden Phase dieser Saison mehr getroffen als er.