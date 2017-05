Auf dem Weg zu den Kantersiegen feierten bei beiden Mannschaften auch Spieler, die in der letzten Saison in der NLA zum Einsatz gelangten, persönliche Erfolgserlebnisse. Bei den Tschechen setzte Fribourgs Roman Cervenka den Schlusspunkt unter eine souveräne Leistung der Tschechen, die damit auf Kurs Richtung Viertelfinals bleiben.

Schwedens Carl Klingberg (EV Zug) traf für seine Mannschaft ebenfalls zu einem Zeitpunkt, als die Partie entschieden war. Der Stürmer schoss das 6:1 und damit einen der fünf schwedischen Treffer im Schlussdrittel. Mit Giovanni Morini erzielte ein weiteres bekanntes Gesicht den einzigen Treffer für Italien. Der Stürmer brachte in der 24. Minute mit dem 1:2 im Powerplay die zwischenzeitlichen Hoffnungen ins Spiel der Italiener zurück.

Nach der zweiten Kanterniederlage an diesem Turnier (nach dem 1:10 gegen Russland) droht den Italienern der sofortige Wiederabstieg. Auch die Slowenen sind in Bedrängnis. Dank dem gegen die Schweiz gewonnenen Punkt liegen sie in der Tabelle aber noch vor den punktelosen Weissrussen.