Ambri-Piotta, das zuletzt vier Mal in Serie verloren hatte, gewann das "Kellerduell" gegen die letztklassierten Klotener mit 6:3. Die ersten vier Treffer gingen allesamt auf das Konto der Ausländer (Plastino, D'Agostini, Emmerton). Bei Kloten scheint der Effekt des Trainerwechsels zu Kevin Schläpfer bereits verpufft. Die Zürcher Unterländer kassierten im fünften Auftritt unter ihrem neuen Coach die dritte Niederlage, der 11. Rang liegt bereits acht Punkte entfernt.

Diesen 11. Rang belegen die SCL Tigers, die gegen Lausanne zwar zum dritten Mal in dieser Saison zwei Tore innert 17 Sekunden erzielten, am Ende aber 3:5 unterlagen. Lausanne hievte sich mit dem Sieg über den Trennstrich.

Fribourg schaffte in Bern nach zweimaligem Zweitore-Rückstand (0:2 und 1:3) zweimal den Anschluss, nicht aber den Ausgleich. Deshalb blieb Gottéron, das gegen den SCB das siebte Duell in Folge verlor, erstmals im Monat November ohne Punktgewinn. Biels Matchwinner beim 4:2 gegen Lugano hiess Jacob Micflikier. Der Kanadier mit Vergangenheit in Lugano (Saison 2013/14) erzielte drei der vier Treffer.