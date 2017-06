HC Red Ice ist offiziell für insolvent erklärt. Das Gericht von Martigny und St. Maurice hat entschieden, dass der Walliser NLB-Eishockeyclub zu hoch verschuldet ist.

Der Verein musste in den letzten fünf Tagen beweisen, dass er fähig ist, die bestehenden Schulden begleichen zu können. Laut Gerüchten belaufen sich diese auf rund 1.5 Millionen Franken.

Das Gericht hat nun entschieden, dass der Verein nicht in der Lage ist, diese Schulden zu bewältigen. Martigny hatte beim Bezirksgericht am Dienstag noch eine weitere Fristenerstreckung von 15 Tagen beantragt, um Dokumente einzureichen, die einen Ausweg der aktuellen Überschuldung nachweisen würden. Doch am Dienstagabend erklärte das Bezirksgericht den Eishockeyverein für zahlungsunfähig, wie nun heute Mittwoch bekannt wurde.

Meisterschaft mit 11 Teams

Wie es nun weitergeht mit dem Walliser Verein und der NLB-Meisterschaft im Allgemeinen ist noch unklar. Die anderen NLB-Vereine, unter anderem auch der EHC Olten, diskutierten schon vor der Verhängung des Konkurses, wie die im September beginnende Meisterschaft ausgetragen werden soll. Gemäss der Zeitung "Le Matin" soll eine Meisterschaft mit 11 Teams eine Möglichkeit sein.

Martigny hatte die vergangene Saison noch mit einem Budget von 5,5 Millionen Franken bestritten und war in den Playoff-Viertelfinals gegen Ajoie ausgeschieden. (sha)

Update folgt...