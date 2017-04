Gemeinsam mit dem Assistenztrainer Waltteri Immonen verlängert der 58-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2019.

Kreis war in Zug 2014 auf Doug Shedden gefolgt und hatte den EVZ in diesem Frühling erstmals seit 19 Jahren wieder in den Playoff-Final geführt. Dies rettete ihm wohl den Job - in den Jahren zuvor war das Out jeweils in den Viertelfinals gekommen.