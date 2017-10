Die erste Szene erwies sich gleich als die entscheidende Szene. Etienne Froidevaux schiesst, Zugs Goalie Tobias Stephan lässt die Scheibe durch die Schoner rutschen, Zugs Raphael Diaz vermochte nicht zu klären, und Harri Pesonen drückte den Puck nach bloss 35 Sekunden über die Linie.

Am Ende kassierte Zug nach dem 3:7 bei den ZSC Lions die zweite Niederlage hintereinander, weil die Innerschweizer viel zu lange viel zu passiv spielten und sich erst im Finish entschlossen gegen das 0:1 anstemmten. Die beste Ausgleichschance bot sich in der 49. Minute Verteidiger Dominik Schlumpf. Sein Slapshot aus kurzer Distanz flog indessen an den Pfosten.

Zweiter Matchwinner Lausannes neben Torschütze Pesonen war Goalie Sandro Zurkirchen, der zum achten Mal das Tor hütete, 30 Schüsse abwehrte und seinen ersten Shutout in dieser Saison feierte.

Telegramm:

Lausanne - Zug 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

5678 Zuschauer. - SR Massy/Mollard, Borga/Ströbel. - Tor: 1. (0:35) Pesonen (Froidevaux) 1:0. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lausanne, 7mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Stalberg.

Lausanne: Zurkirchen; Junland, Borlat; Genazzi, Fischer; Trutmann, Frick; Gobbi, Simic; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Zangger, Froidevaux, Pesonen, Schelling, Miéville, Kneubuehler; Nodari, In-Albon, Conz.

Zug: Stephan; Morant, Grossmann; Diaz, Geisser; Schlumpf, Thiry; Stadler; Lammer, Holden, Stalberg; Martschini, McIntyre, Suri; Klingberg, Kast, Senteler; Schnyder, Diem, Haberstich; Fohrler.

Bemerkungen: Lausanne ohne Herren, Waldky und Vermin, Zug ohne Roe, Alatalo und Helbling (alle verletzt). - Timeout Zug (59:46).