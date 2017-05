Der Schwede Pontus Aberg wurde in der 52. Minute zum Helden, als er im Fallen den Puck noch zur 2:1-Führung der Predators ins Tor schaufelte und damit seinen ersten Playoff-Treffer erzielte. Der 23-Jährige hatte die meiste Zeit der Saison in der AHL verbracht und in der Qualifikation lediglich 15 Partien für Nashville bestritten. Den Schlusspunkt setzte Austin Watson 48 Sekunden vor dem Ende mit einem Treffer ins leere Tor.

Nashville kam gut zurecht mit den verletzungsbedingten Ausfällen von Topskorer Ryan Johansen und Captain Mike Fisher. Roman Josi verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz; Yannick Weber stand ebenfalls im Einsatz.

Mit einem Heimsieg in der Nacht auf Dienstag stünden die Nashville Predators erstmals in ihrer Geschichte im Playoff-Final. Bereits der Einzug in die Halbfinals war eine Premiere für die 1997 gegründete Eishockey-Franchise aus dem US-Bundesstaat Tennessee.