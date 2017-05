Ohne seinen verletzten Superstar Sidney Crosby, der in Spiel Nummer 3 nach einem Check eine Gehirnerschütterung erlitt, vermochte der Titelverteidiger dennoch zu gewinnen. Patric Hornqvist (5.), Jake Guentzel (24.) und Justin Schultz (32.) trafen für Pittsburgh. Mit einem Doppelschlag innert 72 Sekunden gelang den Washington Capitals nur der kurzzeitige 2:2-Ausgleich in der 29. Minute.

Der Berner Verteidiger Mark Streit war erneut überzählig und wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz in den diesjährigen Playoffs. Die nächste Partie findet in der Nacht auf Sonntag in Washington statt.