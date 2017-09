Bern erlitt eine Niederlage, die nicht hatte erwartet werden können und als peinlich zu bezeichnen ist. Der Schweizer Meister unterlag dem englischen Continental-Cup-Sieger Nottingham Panthers trotz einer 2:0-Führung mit 2:4. Das entscheidende 2:3 kassierte der SCB nach 63 Sekunden im letzten Drittel.

Bereits den Start in den zweiten Abschnitt hatten die Berner verschlafen, fiel doch der Anschlusstreffer 119 Sekunden nach der ersten Pause. Nach 20 Minuten und den Toren von Captain Simon Moser (5.) und Andrew Ebbett (19.) hatte nichts auf die zweite Niederlage in Serie nach dem 1:3 bei TPS Turku am Donnerstag hingedeutet. Damit müssen die Berner um die Achtelfinal-Qualifikation bangen. Sie liegen punktgleich mit Turku auf dem 2. Platz - zwei Zähler hinter Nottingham. In den letzten beiden Partien Anfang Oktober ist zweimal die tschechische Mannschaft Hradec Kralove der Gegner.

Effizientes Zug

Zug bezwang den zuvor verlustpunktlosen finnischen Spitzenklub JYP Jyväskylä 6:3 und revanchierte sich für die 2:3-Auswärtsniederlage zum Auftakt. Für die entscheidende Differenz sorgten die Zuger im Mitteldrittel, in dem sie sich von 3:2 auf 6:2 absetzten.

Überhaupt präsentierte sich das Heimteam in den ersten 40 Minuten äusserst effizient, benötigte es doch für die sechs Treffer bloss 21 Torschüsse. Die Tore vom 1:1 (5.) zum 3:1 (16.) erzielte der neu verpflichtete Garrett Roe, der zweimal von einem Fehler von Mikko Kalteva profitierte. Zudem liess sich der Amerikaner einen Assist gutschreiben.

Dank dem Sieg zur Feier des 50. Geburtstags liegt der EVZ mit acht Punkten nur noch einen Zähler hinter Jyväskylä. Das Weiterkommen ist vor den beiden Partien gegen die Vienna Capitals schon so gut wie gesichert.

Lions vor "Finalspielen"

Die ZSC Lions treffen mit dem Klagenfurter AC ebenfalls noch zweimal auf eine österreichische Equipe. Nach der 1:2-Niederlage gegen Titelverteidiger Frölunda Göteborg kommen diese beiden Partien einem "Final" gleich - die Lions müssen mindestens gleich viele Punkte gewinnen wie Klagenfurt. Die Niederlage gegen Frölunda war nicht zwingend. Trotz guter Chancen traf jedoch einzig Fredrik Pettersson in Überzahl zum 1:1 (30.). Das siebente Powerplay der Schweden wurde dem ZSC dann zum Verhängnis. Victor Olofsson schoss in der 53. Minute das 2:1.

Die Resultate:

Gruppe C: Zug - JYP Jyväskylä 6:3 (3:2, 3:0, 0:1). Vienna Capitals - Neman Grodno (BLR) 5:4 (2:0, 1:3, 1:1, 0:0) n.P. - Rangliste (je 4 Spiele): 1. JYP Jyväskylä 9. 2. Zug 8. 3. Neman Grodno 4. 4. Vienna Capitals 3.- Nächste Spiele. Dienstag, 3. Oktober: JYP Jyväskylä - Neman Grodno (18.00 Uhr). Vienna Capitals - Zug (19.30).

Gruppe E: Växjö Lakers - Bili Tygri Liberec 6:3 (1:0, 2:2, 3:1). - Sonntag: Cardiff Devils - Davos (19.00 Uhr). - Rangliste: 1. Växjö Lakers 4/11. 2. Bili Tygri Liberec 4/7. 3. Davos 3/3. 4. Cardiff Devils 3/0. - Nächste Spiele. Dienstag, 3. Oktober: Bili Tygri Liberec - Davos (17.00 Uhr). Cardiff Devils - Växjö Lakers (20.00).

Gruppe F: TPS Turku - Hradec Kralove (CZE) 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Nottingham Panthers - Bern 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). - Rangliste (je 4 Spiele): 1. Nottingham Panthers 8. 2. Bern 6 (12:9). 3. TPS Turku 6 (7:11). 4. Hradec Kralove 4. - Nächste Spiele. Dienstag, 3. Oktober: Nottingham Panthers - TPS Turku (20.00 Uhr). - Mittwoch, 4. Oktober: Hradec Kralove - Bern (18.00).

Gruppe H: ZSC Lions - Frölunda Indians 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Klagenfurter AC - Gap Rapaces (FRA) 4:2 (3:0, 0:2, 1:0). - Rangliste (je 4 Spiele): 1. Frölunda Indians 11. 2. ZSC Lions 7. 3. Klagenfurter AC 6. 4. Gap Rapaces 0. - Nächste Spiele. Dienstag, 3. Oktober: Frölunda Indians - Gap Rapaces (18.30 Uhr). Klagenfurter AC - ZSC Lions (19.30).

Modus: Die ersten zwei pro Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals.