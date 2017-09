Der Schweizer Internationale leidet an Entzündungen im Handwurzelbereich und wird den Saisonstart in der National League von dieser Woche verpassen.

Die Verletzung hat sich Blum bereits im Frühling während des Playoff-Finals gegen Zug zugezogen. In der Vorbereitung auf die neue Saison traten die Beschwerden, die nun mittels intensiver Therapie behandelt werden, wieder auf.

Wenige Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel herrscht beim Schweizer Meister Personalnot in der Verteidigung. Nebst Blum fehlte zuletzt auch Ramon Untersander verletzungsbedingt. Im Champions-League-Spiel in Nottingham am Samstag fiel zudem Jérémie Kamerzin mit einer Schulterverletzung aus.

Der SCB startet am Samstag gegen Fribourg-Gottéron in die neue Saison.